В Украине подорожают цитрусовые – эксперты

В Украине к началу декабря цены на цитрусовые повысились почти на четверть, однако в преддверии новогодних праздников стоимость мандаринов, апельсинов и лимонов снова вырастет. Об этом рассказали в украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Как уточнила директор УПОА Екатерина Зверева, цитрусовые в первых числах декабря 2020 повысились на 22 процента в среднем по стране. В период, когда украинцы массово начнут закупать продукты для новогодних и рождественских праздничных столов, цены на цитрусовые, а также на ряд других фруктов и овощей тоже взлетят.

Глава УПОА полагает, что рост стоимости мандаринов, лимонов и других видов цитрусовых будет не очень значительным, хотя отметила, что давать окончательные прогнозы давать еще рано. Дело в том, что ситуация на рынке склонна меняться по разным причинам, особенно сложно что-либо прогнозировать, когда пандемия коронавируса в самом разгаре, многие страны мира вводят всевозможные ограничения. Немалую роль в ценообразовании также играют валютные колебания на внутреннем украинском рынке.

На сегодняшний день, как сказала Екатерина Зверева, Украина наращивает поставки цитрусовых из Туниса, Вьетнама и Индии.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что в Украине к концу декабря 2020 года вырастут цены на овощи. Речь идет о продуктах «борщевого набора», а также о некоторых других, на которые вырастет спрос в канун Нового года.