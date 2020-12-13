Всемирный банк выделит 300 млн долларов на поддержку украинцев во время пандемии

Деньги выделят в рамках Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19 в Украине.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил сегодня кредит Украине в размере 300 миллионов долларов.

Об этом сообщил сайт Всемирного банка.

Деньги выделят в рамках Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19 в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

"Это дополнительное финансирование поможет усилить Программу гарантированного минимального дохода (GMI) в Украине, чтобы не допустить, чтобы около 1 миллиона украинцев оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Первая дополнительная ссуда в рамках этого проекта на сумму 150 миллионов долларов была одобрена 30 апреля 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, из-за коронавируса бедность в Украине может вырасти на 4% и до конца 2020 года достичь 23%. Почти 60% процентов украинцев, которым угрожает бедность, в настоящее время не пользуются ни одной из существующих программ социальной защиты.

Проект модернизации сетей социальной защиты и две дополнительные программы финансирования (всего 750 миллионов долларов) поддерживают украинские реформы по уменьшению бедности, политику защиты бедных и программы для системного вывода семей из бедности.

Напомним, 300 млн долларов, в соответствии с решением правительства, будут направлены: