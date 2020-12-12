Арбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах

Таким образом, существующий запрет экспорта от 2005 года признан полностью правомерным.

Арбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах
Фото: voxukraine.org

Панель арбитров признала, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.

Об этом заместитель міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка написал в соцсети Facebook.

Таким образом, существующий запрет экспорта от 2005 года признан полностью правомерным.

"Вместе с тем арбитры признали, что запрет от 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации", - пояснил чиновник.

Меры по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС. "Что понятно, поскольку хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса (о чем свидетельствуют отчеты Earthsight) и создает угрозу для Карпатского региона, о чем говорит исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен", - добавил Качка.

По его словам, правомерность запрета экспорта от 2015 года не отстояли, поскольку "авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса".

Качка отметил, что решение арбитров дает нам широкую свободу выбора мер исполнения решения, а краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины.

Первым шагом должно стать одобрение Закона Украины "О рынке древесины" № 4197-1. Законопроект предусматривает создание цивилизованного рынка на основе успешного правительственного эксперимента по продаже леса на аукционах.

"Следующий шаг - четкая регламентация с ЕС двустороннего протокола по торговле лесом. И далее - анализ того, нужно ли нам снимать запрет экспорта в целом или просто предположить, что по отношению к ЕС будет действовать особый режим. Так или иначе - имеем довольно сбалансированное решение арбитров и возможность по своему усмотрению формировать политику по управлению лесным хозяйством", - подытожил Качка.

Напомним, в арбитражном споре между Европейским Союзом и Украиной 22 сентября стартовали онлайн-слушания о запрете экспорта леса.

ЕС считает, что этот запрет противоречит статье 35 Соглашения об ассоциации, которая предусматривает запрет количественных ограничений экспорта в торговле между сторонами.

В июне 2019 года ЕС официально обратился к Украине с требованием сформировать панель арбитров для формального правового рассмотрения спора в соответствии со статьей 306 Соглашения об ассоциации. После формирования состава панели, ЕС и Украина подали свои письменные представления с изложением своей позиции.

Запрет на экспорт необработанных лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) действует в Украине с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года сроком на 10 лет.

По данным британской неправительственной организации Earthsig, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и более, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых. Согласно выводам Earthsight, за четыре года действия моратория на вырубку леса его экспорт в страны ЕС вырос на 75%.

В ЕС действует Регламент, которым устанавливаются критерии экспорта древесины - EUTR. Он прямо запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, и требует от импортеров проведения юридических проверок для минимизации риска попадания незаконной древесины на внутренний рынок Евросоюза.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Morgan Stanley переместит из Великобритании в Германию около $120 миллиардовMorgan Stanley переместит из Великобритании в Германию около $120 миллиардов
В Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам годаВ Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам года
Блок рекламы


Похожие новости
Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионовУкраина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионов
Украина получила от Еврокомиссии 623,5 млн евроУкраина получила от Еврокомиссии 623,5 млн евро
Украина получит более $135 млн на борьбу со СПИДом, туберкулезом и маляриейУкраина получит более $135 млн на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией
В январе-ноябре Китай сократил экспорт стали на 18%В январе-ноябре Китай сократил экспорт стали на 18%
Украина начала меньше тратить валюту из резерваУкраина начала меньше тратить валюту из резерва
Украина нарастила транспортировку газа из ЕвропыУкраина нарастила транспортировку газа из Европы
Китай вернул статус нетто-экспортера сталиКитай вернул статус нетто-экспортера стали
Group DF намерена судиться за право выкупа 51% акций ЗТМКGroup DF намерена судиться за право выкупа 51% акций ЗТМК
Локдаун обвалил экспорт товаров из Украины в ЕСЛокдаун обвалил экспорт товаров из Украины в ЕС
Японский стальной экспорт падает шестой месяц подрядЯпонский стальной экспорт падает шестой месяц подряд
Последние новости
Подгружаем последние новости