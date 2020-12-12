Арбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах

Панель арбитров признала, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.

Об этом заместитель міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка написал в соцсети Facebook.

Таким образом, существующий запрет экспорта от 2005 года признан полностью правомерным.

"Вместе с тем арбитры признали, что запрет от 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации", - пояснил чиновник.

Меры по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС . "Что понятно, поскольку хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса (о чем свидетельствуют отчеты Earthsight) и создает угрозу для Карпатского региона, о чем говорит исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен", - добавил Качка.

По его словам, правомерность запрета экспорта от 2015 года не отстояли, поскольку "авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса".

Качка отметил, что решение арбитров дает нам широкую свободу выбора мер исполнения решения, а краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины.

Первым шагом должно стать одобрение Закона Украины "О рынке древесины" № 4197-1. Законопроект предусматривает создание цивилизованного рынка на основе успешного правительственного эксперимента по продаже леса на аукционах.

"Следующий шаг - четкая регламентация с ЕС двустороннего протокола по торговле лесом. И далее - анализ того, нужно ли нам снимать запрет экспорта в целом или просто предположить, что по отношению к ЕС будет действовать особый режим. Так или иначе - имеем довольно сбалансированное решение арбитров и возможность по своему усмотрению формировать политику по управлению лесным хозяйством", - подытожил Качка.

Напомним, в арбитражном споре между Европейским Союзом и Украиной 22 сентября стартовали онлайн-слушания о запрете экспорта леса.

ЕС считает, что этот запрет противоречит статье 35 Соглашения об ассоциации, которая предусматривает запрет количественных ограничений экспорта в торговле между сторонами.

В июне 2019 года ЕС официально обратился к Украине с требованием сформировать панель арбитров для формального правового рассмотрения спора в соответствии со статьей 306 Соглашения об ассоциации. После формирования состава панели, ЕС и Украина подали свои письменные представления с изложением своей позиции.

Запрет на экспорт необработанных лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) действует в Украине с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года сроком на 10 лет.

По данным британской неправительственной организации Earthsig, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и более, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых. Согласно выводам Earthsight, за четыре года действия моратория на вырубку леса его экспорт в страны ЕС вырос на 75%.