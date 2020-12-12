Сенат США утвердил оборонный бюджет с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2"

Деньги предоставляются в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2021 год общим объемом более 740 млрд долларов. Документ предусматривает помощь для Украины в размере $250 млн и санкции против роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters.

В рамках оборонного бюджета Украины согласовано предоставление 250 миллионов долларов военной помощи, которая оказывается в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и пойдет на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

В этом проекте заложено введение новых санкций за содействие продаже, аренде или предоставлению кораблей-трубоукладчиков для строительства газопровода "Северный поток-2", а также за страхование кораблей, участвующих в строительстве.

Решение принято более чем двумя третями голосов - именно столько нужно для того, чтобы преодолеть вето президента Дональда Трампа, которое тот пообещал применить, поскольку документ не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение пользовательского контента.

Сторонники законопроекта рассчитывают, что результаты голосования заставят Трампа изменить свою позицию и подписать принятый документ.

Напомним, в августе 2019 года президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Через месяц Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для Украины.

В феврале 2020 года заместитель министра обороны США , который был против задержки военной помощи Украине, пошел в отставку.