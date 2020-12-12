В Пенсионном фонде объяснили, как получить карантинные 8 тысяч грн

Пенсионный фонд Украины обнародовал памятку для получения единовременной выплаты 8 тысяч грн согласно закону, принятому Радой 4 декабря. Заявку можно подать до 21 декабря включительно на портале «Дія» или через мобильное приложение "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Право на получение единовременного пособия в размере 8 тысяч грн имеют:

наемные работники, которые:

на 10 декабря 2020 года работают по основному месту работы у работодателя, деятельность которого была приостановлена в результате введения карантина;

средняя заработная плата которых за третий квартал 2020 не превышает тридцать тысяч гривен в месяц;

физические лица - предприниматели, которые:

на 10 декабря 2020 года зарегистрированы 3 месяца и более как физические лица-предприниматели и в 2020 году уплатили ЕСВ за себя не менее чем за 3 месяца;

не являются одновременно физическим лицом-предпринимателем и наемным работником.

Сроки обращения за выплатой. Заявление на выплату единовременного пособия застрахованным лицам подается до 21 декабря 2020 включительно.

Порядок обращения за выплатой. Заявление для получения единовременного пособия застрахованными лицами заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного вебпортала электронных услуг или с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія).

Порядок получения услуги на портале Дія:

Понадобится квалифицированная электронная подпись для авторизации в портале.

Зарегистрироваться или авторизоваться, если лицо уже зарегистрировано, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФОПам и наемным работникам". Дія автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Необходимо подтвердить текущее место работы. Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. ВНИМАНИЕ - получить средства можно только на личный счет.

Проверить и отправить заполненное заявление.

Ожидать сообщение о зачислении выплаты в банк.

Порядок получения услуги в приложения Дія:

Скачать приложение Дія.

Авторизоваться в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.

В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь". Дія автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN.

Ожидать оповещения о проработке заявления.

В случае представления недостоверной информации помощь подлежит возврату.

Решение о возмещении единовременной материальной помощи будет размещено на вебпортале Пенсионного фонда Украины с одновременным SMS сообщением, при наличии мобильного номера телефона.

Напомним, с 14 декабря до 21 декабря предприниматели могут подать электронное заявление на получение 8 тыс. грн одноразовой государственной помощи из-за усиления карантина.