За эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионов

По данным Нацбанка, в период с 7 по 11 декабря регулятор купил на межбанке $79 млн. Об этом сообщается в статистике НБУ.

За эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионов
Фото: kurs.com.ua

Валюту Нацбанк покупал по единому курсу.

Валютные интервенции НБУ

Ранее

Последний раз НБУ выходил на межбанк со 2 по 6 ноября. Тогда регулятор продал на межбанке $70 млн и приобрел $41 млн. В указанную неделю Нацбанк вышел на межбанк впервые после почти полуторамесячного перерыва.

Регулятор приобрел $41 млн в рамках интервенций по единому курсу и аналогично продал $50 млн. Еще $20 млн продал по выбору лучшей цены купли-продажи.

Всего с начала года НБУ выкупил на межбанке $4,63 млрд, а продал $3,8 млрд.

Справочно

11 декабря наличный курс доллара составлял 27,95 грн, продажи - 28,24 грн. Курс покупки евро составил 33,73 грн, продажи - 34,26 грн. К закрытию межбанка стоимость доллара составляла 27,95/27,97. Стоимость евро - 33,86/33,89.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
В Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам годаВ Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам года
Самый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионовСамый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионовУкраина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионов
Минэкономики дало ФЛП неделю для подачи заявления на получение 8 тыс. грн помощиМинэкономики дало ФЛП неделю для подачи заявления на получение 8 тыс. грн помощи
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%
Укрэксимбанк получил 500 миллионов рефинансированияУкрэксимбанк получил 500 миллионов рефинансирования
Самый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионовСамый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионов
Нацбанк уже месяц не выходит на межбанкНацбанк уже месяц не выходит на межбанк
Нацбанк выдал шести банкам почти один миллиард рефинансаНацбанк выдал шести банкам почти один миллиард рефинанса
В ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионовВ ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионов
Фиала выкупил львовский индустриальный парк "Рясне-2" у голландцевФиала выкупил львовский индустриальный парк "Рясне-2" у голландцев
Экс-владелец Укрбуда возместил государству 50 миллионовЭкс-владелец Укрбуда возместил государству 50 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости