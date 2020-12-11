Кличко рассказал о льготах для столичного бизнеса

Киевская городская власть продолжит льготы для столичного бизнеса, введенные в марте - в начале карантина. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

По инициативе мэра для рассмотрения депутатов Киевсовета подготовлены проекты решений, предусматривающие как продолжение льгот, уже предоставленных городом, так и распространение их на другие категории предпринимателей.

«Это позволит им сохранить рабочие места. И главное - свой бизнес", - подчеркнул мэр столицы.

По словам Кличко, проекты решений предполагают, что на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли - независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, - составит 1 гривню.

Также предложена и в дальнейшем уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества - на 50%. Для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, предлагаемых городом, не требует внесения изменений в существующие договоры.