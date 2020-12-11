Кличко рассказал о льготах для столичного бизнеса
Для рассмотрения депутатов Киевсовета подготовлены соответствующие проекты решений.
Киевская городская власть продолжит льготы для столичного бизнеса, введенные в марте - в начале карантина. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
По инициативе мэра для рассмотрения депутатов Киевсовета подготовлены проекты решений, предусматривающие как продолжение льгот, уже предоставленных городом, так и распространение их на другие категории предпринимателей.
«Это позволит им сохранить рабочие места. И главное - свой бизнес", - подчеркнул мэр столицы.
По словам Кличко, проекты решений предполагают, что на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли - независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, - составит 1 гривню.
Также предложена и в дальнейшем уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества - на 50%. Для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.
Перечень льгот, предлагаемых городом, не требует внесения изменений в существующие договоры.
«Мы понимаем, что Киев недополучит часть доходов. Но мы должны сохранить и поддержать столичный бизнес. Люди должны работать и зарабатывать», - отметил Виталий Кличко.