Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для ВСУ, - Таран

По итогам 2020 года заключены договора на закупку 230,6 тыс. тонн горючего.

Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для ВСУ, - Таран
Фото: mil.gov.ua

По итогам 2020 года Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины. Это самый большой показатель за последние семь лет.

Про это сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что закупить горючее удалось без увеличения соответствующих бюджетных ассигнований.

"Министерство обороны использует все возможности, чтобы наши военнослужащие были обеспечены необходимыми средствами для обороны государства. Моя позиция - эффективно использовать бюджетные средства, покупать экономно, но в то же время качественные товары и услуги. А сэкономленный финансовый ресурс использовать для усиления возможностей. Такая политика уже дает свои результаты - благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд ВСУ", - рассказал глава Минобороны Андрей Таран.

Отмечается, что Минобороны смогло воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты и увеличить объемы закупок фактически на четверть. Дополнительные же объемы топлива будут направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов ВСУ.

Напомним, в мае СБУ выяснила, что из центра обеспечения ВСУ в Харьковской области украли более 5 тонн дизтоплива. По данным спецслужбы, схему хищения организовали руководители среднего звена центра.

Ранее в 96-й зенитно-ракетной бригаде ВСУ обнаружили масштабное хищение топлива. Были задержаны три человека. По данным следствия, начальник тыла одной из воинских частей с несколькими военнослужащими и гражданскими лицами организовал схему по списанию горюче-смазочных материалов, которые затем незаконно продавали.

С марта 2020 года правоохранители задокументировали четыре факта вывоза около 60 тонн топлива стоимостью более 1,3 млн гривен. Также проводится проверка фактов присвоения топлива на сумму около 10 млн гривен в 2018-2020 годах.

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