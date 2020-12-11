Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для ВСУ, - Таран

По итогам 2020 года Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных Сил Украины. Это самый большой показатель за последние семь лет.

Про это сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что закупить горючее удалось без увеличения соответствующих бюджетных ассигнований.

"Министерство обороны использует все возможности, чтобы наши военнослужащие были обеспечены необходимыми средствами для обороны государства. Моя позиция - эффективно использовать бюджетные средства, покупать экономно, но в то же время качественные товары и услуги. А сэкономленный финансовый ресурс использовать для усиления возможностей. Такая политика уже дает свои результаты - благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд ВСУ", - рассказал глава Минобороны Андрей Таран.

Отмечается, что Минобороны смогло воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты и увеличить объемы закупок фактически на четверть. Дополнительные же объемы топлива будут направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов ВСУ.

Напомним, в мае СБУ выяснила, что из центра обеспечения ВСУ в Харьковской области украли более 5 тонн дизтоплива. По данным спецслужбы, схему хищения организовали руководители среднего звена центра.

Ранее в 96-й зенитно-ракетной бригаде ВСУ обнаружили масштабное хищение топлива. Были задержаны три человека. По данным следствия, начальник тыла одной из воинских частей с несколькими военнослужащими и гражданскими лицами организовал схему по списанию горюче-смазочных материалов, которые затем незаконно продавали.

С марта 2020 года правоохранители задокументировали четыре факта вывоза около 60 тонн топлива стоимостью более 1,3 млн гривен. Также проводится проверка фактов присвоения топлива на сумму около 10 млн гривен в 2018-2020 годах.