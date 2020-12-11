Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионов

Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%. Об этом сообщил источник в банковских кругах, пишет Интерфакс-Украина.

Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионов
Фото: investory.news

Что известно о размещении

Книга заявок открыта, финальные параметры сделки будут определены в пятницу. Организаторами размещения выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Основной выпуск евробондов Украины с погашением в марте 2033 был размещен в июле этого года, его объем составляет $2 млрд, ставка купона — 7,25%.

Источники в правительстве подтвердили факт проведения размещения, однако какой-либо официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним

  • 23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

  • Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

  • Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.

  • До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

  • Глава Минфина сообщал, что решение отменить размещение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.

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