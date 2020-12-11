Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионов

Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%. Об этом сообщил источник в банковских кругах, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: investory.news

Что известно о размещении

Книга заявок открыта, финальные параметры сделки будут определены в пятницу. Организаторами размещения выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Основной выпуск евробондов Украины с погашением в марте 2033 был размещен в июле этого года, его объем составляет $2 млрд, ставка купона — 7,25%.

Источники в правительстве подтвердили факт проведения размещения, однако какой-либо официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним