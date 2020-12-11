Ощадбанк выдал бизнесу кредитов на 1 млрд грн

Ощадбанк выдал бизнесу кредитов на 1 млрд грн

Ощадбанк выдал представителям микро-, малого и среднего бизнеса в рамках партнерских программ 1 млрд гривень. Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе банка, имеющемся в распоряжении агентства.

При этом количество партнеров банка из числа производителей и поставщиков транспортной техники и оборудования превысило 200.Такие программы делают кредиты для клиентов более доступными - получить заем можно по ставке от 0,01% годовых в гривне.

"Предприниматели активно пользуются партнерскими программами Ощадбанка. Поскольку партнер берет на себя часть процентной нагрузки, клиент получает кредит по сниженной процентной ставке. Кроме этого, сельскохозяйственные предприятия могут сочетать такое кредитование с международными и государственными программами поддержки бизнеса", - отметила и. о. директора департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Елена Гиль.

Среди партнеров Ощада - лидеры отечественного и мирового производства и продажи техники, оборудования и продукции сельскохозяйственного назначения, в частности УКРАВИТ, Kuhn, ООО "Техноторг", ООО "Политехника", дилеры техники JOHN DEERE и Claas.

МинПром по материалам Укринформ

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