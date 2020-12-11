НБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системы

Нацбанк Украины определил критерии и порядок отнесения объектов в банковской системе к объектам критической инфраструктуры. Об этомсообщает пресс-служба НБУ.

НБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системы
Фото: mind.ua

Какие банки относятся к объектам критической инфраструктуры

Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.

  • Национальный банк

  • Банки, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

банк, который включен в перечень системно важных банков;

банк, который включен в перечень банков Украины, уполномоченных для работы (осуществление операций) в особый период;

банк, в котором государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.

Также Национальный банк сформировал требования об отнесении информационных систем объектов критической инфраструктуры в банковской системе, на которых кибератака может повлиять.

Постановление вступает в силу с 11 декабря 2020 года.

Кроме того, этим постановлением определены порядок ведения в Национальном банке перечня объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины и перечней объектов критической информационной инфраструктуры в банках, объемы и порядок представления банками информации, необходимой для ведения реестра объектов критической информационной инфраструктуры.

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