Умер богатейший в мире банкир Джозеф Сафра

В Бразилии умер один из богатейших людей страны Джозеф (Жозе) Сафра, сообщает издание Veja со ссылкой на заявление семьи. По данным CNN Brazil, Сафра умер на 82-м году жизни от естественных причин.

Умер богатейший в мире банкир Джозеф Сафра
Фото: veja.abril.com.br

Что известно о Джозефе Сафра

Сафра — выходец из еврейской финансовой династии, существовавшей в Сирии еще во времена Османской империи. К началу XX века Сафра превратились в самый известный банкирский дом Османской империи.

После поражения Турции в Первой мировой войне Якоб Сафра, отец Джозефа, перебрался в Бейрут, который перешел под управление Франции. В Ливане Сафра стали основными банкирами для сефардов — евреев-переселенцев с Иберийского полуострова.

Однако после Второй мировой войны Сафра покинули Ближний Восток и с 1952 года обосновались в Бразилии.

Насколько богат Джозеф Сафра

Forbes оценивает состояние Сафры в $23,2 млрд, называя основателя и владельца Banco Safra «богатейшим в мире банкиром» и самым богатым бразильцем. В последнем издании рейтинга миллиардеров мира от Forbes Сафра, которому принадлежала также половина производителя бананов Chiquita Brands International, занимал 39-е место в мире.

По оценке Bloomberg, состояние Сафры — $17,6 млрд, что делало его вторым среди богачей Бразилии — больше денег только у Хорхе Пауло Леманна ($23,7 млрд).

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