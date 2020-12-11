Суд временно приостановил работу харьковского ООО "Коксовый завод "Новомет"

Возобновить работу завод сможет только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Суд временно приостановил работу харьковского ООО "Коксовый завод "Новомет"
Фото: https://www.facebook.com/AndriyMalovany/

Харьковский окружной административный суд принял решение временно приостановить деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы ООО "Коксовый завод "Новомет".

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

"Работа "Коксохима" в Харькове будет приостановлена! Харьковский окружной административный суд принял решение частично удовлетворить исковые требования Госэкоинспекции Харьковской области и временно остановить деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы ООО "Коксовый завод "Новомет", - написал Малеваный.

По его словам, восстановить работу этот субъект хозяйствования сможет только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Напомним, в январе стало известно, что Киевский мусоросжигательный завод "Энергия", принадлежащий КП "Киевтеплоэнерго", начал процедуру обновления системы очистки дымовых газов, образующихся при работе предприятия. Киев потратит 220 млн грн на новую систему очистки дыма для завода "Энергия". Она должна заработать в 2022 году.

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