Суд временно приостановил работу харьковского ООО "Коксовый завод "Новомет"

Возобновить работу завод сможет только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Харьковский окружной административный суд принял решение временно приостановить деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы ООО "Коксовый завод "Новомет".

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

"Работа "Коксохима" в Харькове будет приостановлена! Харьковский окружной административный суд принял решение частично удовлетворить исковые требования Госэкоинспекции Харьковской области и временно остановить деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы ООО "Коксовый завод "Новомет", - написал Малеваный.

По его словам, восстановить работу этот субъект хозяйствования сможет только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.