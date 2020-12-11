ФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года

ФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года

Фонд государственного имущества Украины хочет продать ПАО "Центрэнерго" в конце 2021 года, если парламент разрешит проведение большой приватизации, заявил глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

"Центрэнерго - это план конца 2021 года. Верховная Рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний к приватизации). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку. Мы подали на Кабинет Министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации", - заявил Сенниченко.

Он также напомнил, что правительство рассматривает возможность объединения "Центрэнерго" с госшахтами.

"Если Верховная Рада снимет запрет (на проведение большой приватизации), и будут ресурсы на подготовку, то это конец 2021 года", - добавил глава ФГИ.

Как сообщалось, по результатам девяти месяцев 2020 года чистый убыток "Центрэнерго" составил 163 млн грн.

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял о планах приватизировать "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Вкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грнВкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
В Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам годаВ Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам года
Блок рекламы


Похожие новости
Самые убыточные банки с начала года. CписокСамые убыточные банки с начала года. Cписок
Чистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиардаЧистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиарда
Денежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУДенежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУ
Убытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривеньУбытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривень
Кабмин определил бизнес-модель Укрэксимбанка до 2025 годаКабмин определил бизнес-модель Укрэксимбанка до 2025 года
Кабмин велел портам в 2021 году заработать 2,1 млрд грнКабмин велел портам в 2021 году заработать 2,1 млрд грн
"Укроборонпром" за 11 месяцев этого года выполнил государственный оборонный заказ на 99%"Укроборонпром" за 11 месяцев этого года выполнил государственный оборонный заказ на 99%
В 2021 году мировой рынок алюминия отыграет потери из-за пандемииВ 2021 году мировой рынок алюминия отыграет потери из-за пандемии
В Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам годаВ Минэкономики прогнозируют падение ВВП на 5% по итогам года
С начала года государство потратило на безработных 14,5 миллиардовС начала года государство потратило на безработных 14,5 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости