Чистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиарда

На начало декабря чистые валютные резервы Национального банка составили $15,24 млрд, что на 0,9% меньше, чем было на начало ноября, и на 3,4% меньше, чем было на начало года. Об этом говорится в данных НБУ.

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Как изменились резервы

Валовые валютные резервы (с учетом заемных средств) — $26,14 млрд. Столько же было в начале ноября, одновременно это на 3,3% больше, чем было в начале года ($25,3 млрд).

Чистые международные резервы — это разница между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ .

Напомним