Чистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиарда
На начало декабря чистые валютные резервы Национального банка составили $15,24 млрд, что на 0,9% меньше, чем было на начало ноября, и на 3,4% меньше, чем было на начало года. Об этом
Как изменились резервы
Валовые валютные резервы (с учетом заемных средств) — $26,14 млрд. Столько же было в начале ноября, одновременно это на 3,3% больше, чем было в начале года ($25,3 млрд).
Чистые международные резервы — это разница между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.
Напомним
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Чистые международные резервы НБУ в октябре сократились на 2,7% с $15,796 млрд до $ 15,370 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.
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В 2019 чистые резервы увеличились на 63,8% с $9,644 млрд.
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В 2018 году они выросли на 44,6% с $6,672 млрд.
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Ранее НБУ заявил, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.