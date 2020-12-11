Moody\'s повысило рейтинги 8 украинских банков. Прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги восьми украинских банков без изменения прогноза «стабильный». Об этом говорится в сообщении Moody's.

Moody's повысило рейтинги 8 украинских банков. Прогноз стабильный
Фото: mind.uа

По данным Moody's 10 декабря повышены рейтинги валютных депозитов Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, Таскомбанка, ОАО «Сбербанк», Банка Восток и банка «Пивденный» по новой методологии.

При этом рейтинги Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Сбербанка, Таскомбанка, Банка Восток и банка «Пивденный» повышен с «Caa1» до «B3».

В то же время рейтинг Райффайзен Банка Аваль повышен до «B2».

Чем обусловлено повышение

Moody's отмечает, что депозитные или долговые рейтинги вышеупомянутых банков соответствуют рейтингу Украины (стабильный «B3»), поэтому повышение их рейтинга маловероятно при отсутствии повышения суверенного рейтинга.

Кредитоспособность

В то же время рейтинги кредитоспособности этих банков могут быть снижены, если их финансовые показатели, в частности качество активов, капитализация и прибыльность, существенно ухудшатся.

Напомним

17 июня Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги и оценки шести украинских банков, прогноз по рейтингам по депозитам изменен на «стабильный» с «позитивного».

Кому повысили рейтинги

  • Приватбанку
  • Ощадбанку
  • Укрэксимбанку
  • Райффайзен Банку Аваль
  • Банку «Пивденный»
  • Сбербанку.

В частности базовую оценку кредитоспособности повышен до «B3» с «Caa1»; рейтинг по депозитам в иностранной валюте до «Caa1» с «Caa2» и рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте до «B3» с «Caa1».

В ноябре 2019 года Moody's улучшило прогнозы рейтингов 7 украинских банков со «стабильного» на «позитивный».

В частности был улучшен прогноз рейтингов Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, банка «Пивденный», Сбербанка и Проминвестбанка.

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