АМКУ разрешил гражданину Беларуси купить БТА Банк

Антимонопольный комитет Украины предоставил гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью разрешение на покупку украинского БТА Банка. Об этом говорится в решении АМКУ № 727-р.

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Что известно о решении АМКУ

АМКУ разрешил покупку украинского БТА Банка 23 ноября 2020 года.

Все 100% акций БТА Банка принадлежат казахскому банку, конечным бенефициаром которого является Ракишев Кенес. После того, как казахский банк превратился в финансовую компанию, он решил избавиться от иностранных дочерних структур, в том числе и украинского БТА Банка.

Что известно о Николае Воробье

АМКУ отмечает, что Николай Воробей является конечным бенефициарным владельцем субъектов хозяйствования — резидентов и нерезидентов Украины, которые осуществляют деятельность на территории Украины по реализации нефтепродуктов и лесопиломатериалов; транспортировке нефтепродуктов трубным транспортом; предоставлении брокерских услуг.

Как пишут СМИ , белорусский олигарх Николай Воробей через эстонскую компанию NT Marine получил в 2019 году квоту на поставку 600 тыс. тонн роSSийского коксующегося и энергетического угля в Украину.

Николай Воробей владеет компаниями Интерсервис, Абсолютбанк, Бремино Групп, а через нефтебитумный завод в 2019 году приобрел контрольный пакет акций украинского нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападтранс. Он является выходцем из Украины, но сейчас живет в Беларуси.