Денежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУ

Денежная масса (денежный агрегат М3) за 11 месяцев увеличилась на 23%, или на 330,5 млрд грн. В ноябре она выросла на 0,8% (+13,6 млрд грн). Эти данные приведены в статистике регулятора на официальном сайте.

Денежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУ
Фото: biz.censor.net

Ключевые цифры

Согласно данным Нацбанка, за последние 12 месяцев (по сравнению с показателем по состоянию на 1 января 2019 года) денежная масса увеличилась на 32,8%, или на 436,8 млрд грн — до 1,769 трлн грн.

По данным НБУ, его чистые валютные резервы (без учета заимствованных средств) в ноябре уменьшились на 0,9%, а с начала года — на 3,4%, до $15,24 млрд (к началу 2020 года было 15,79 млрд) .

Валовые валютные резервы НБУ (с учетом заемных средств) на начало декабря составили $26,14 млрд (в начале года было $25,3 млрд).

Что этому предшествовало

В сентябре аналитики НБУ констатировали, что относительный рост денежной массы в Украине больший, чем в других развивающихся странах и странах, которые в 2020 году ввели «количественное смягчение» (за исключением Турции).

Национальный банк за итогам 2020 года прогнозировал увеличение денежной массы на 25,4%. В 2021 году прогнозируемый рост составит 11,7%, а в 2022 году — 11,8%.

Одним из ключевых источников «количественного смягчения» в Украине стали валютные интервенции. Вместо выкупа ценных бумаг (как это происходит при «классическом» количественном смягчении), НБУ мог выкупать иностранную валюту. При этом не произошло существенного ускорения инфляции и дестабилизации макрофинансовой ситуации, а золотовалютные резервы выросли до самого высокого уровня с 2012 года, отметили аналитики Нацбанка.

Ранее

  • В 2019 году денежная база выросла на 9,6% — с 435,798 млрд грн до 477,491 млрд грн.
  • Денежная масса в 2019 году увеличилась на 12,3% — с 1 277,6 млрд грн до 1 438,311 млрд грн.
  • В 2018 году денежная база выросла на 9,2% — с 399,1 млрд грн, а денежная масса на 5,6% — с 1 208,859 млрд грн.

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