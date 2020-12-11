В 2020 году украинцы за рубежом потратили $4,5 миллиарда — НБУ
В 2019 году расходы украинских туристов за рубежом составили $8,7 млрд. Нацбанк ожидает, что в 2020 году эта цифра сократится вдвое — до $4,5 млрд. Об этом рассказал во время пресс-брифинга заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
По словам Дмитрия Сологуба, отказ украинцев от зарубежных путешествий положительно повлиял на текущий счет Украины.
«В этом году это был один из весомых факторов улучшения нашего текущего счета», — сказал он.
Когда украинцы начнут тратить деньги
Ожидается, что в следующем году расходы украинских туристов за рубежом вырастут, но на уровень 2019-го не вернутся.
«Это почти невозможно. Даже если пандемия понемногу будет спадать, вряд ли в следующем году или даже 2022-м мы вернемся на такой же уровень глобальной туристической активности. В следующем году мы ожидаем, что эта цифра возрастет примерно до $5 млрд», — отметил замглавы НБУ.
Кто более всего пострадал из-за отсутствия туристов
Как ранее сообщал «Минфин», по итогам 8 месяцев 2020 года в пятерку «лидеров» по падению туристической отрасли вошли Черногория, Румыния, Турция, Сербия и Кипр.
Количество туристов, прибывающих в Сербию в январе — августе 2020 года, упало на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Немного больше падение было зафиксировано в Турции — на 77%.
Почти такая же ситуация и в Румынии. Здесь турпоток снизился на 80%.
В Черногории также произошло резкое падение числа туристов – на 84%.
Наиболее сильно пострадала от пандемии covid-19 туристическая индустрия Кипра. На острове в первые восемь месяцев 2020 года число туристов сократилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.