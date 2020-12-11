В 2020 году украинцы за рубежом потратили $4,5 миллиарда — НБУ

В 2019 году расходы украинских туристов за рубежом составили $8,7 млрд. Нацбанк ожидает, что в 2020 году эта цифра сократится вдвое — до $4,5 млрд. Об этом рассказал во время пресс-брифинга заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

Фото: vedomosti.ru

По словам Дмитрия Сологуба, отказ украинцев от зарубежных путешествий положительно повлиял на текущий счет Украины.

«В этом году это был один из весомых факторов улучшения нашего текущего счета», — сказал он.

Когда украинцы начнут тратить деньги

Ожидается, что в следующем году расходы украинских туристов за рубежом вырастут, но на уровень 2019-го не вернутся.

«Это почти невозможно. Даже если пандемия понемногу будет спадать, вряд ли в следующем году или даже 2022-м мы вернемся на такой же уровень глобальной туристической активности. В следующем году мы ожидаем, что эта цифра возрастет примерно до $5 млрд», — отметил замглавы НБУ.

Кто более всего пострадал из-за отсутствия туристов

Как ранее сообщал «Минфин», по итогам 8 месяцев 2020 года в пятерку «лидеров» по падению туристической отрасли вошли Черногория, Румыния, Турция, Сербия и Кипр.

Количество туристов, прибывающих в Сербию в январе — августе 2020 года, упало на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Немного больше падение было зафиксировано в Турции — на 77%.

Почти такая же ситуация и в Румынии. Здесь турпоток снизился на 80%.

В Черногории также произошло резкое падение числа туристов – на 84%.

Наиболее сильно пострадала от пандемии covid-19 туристическая индустрия Кипра. На острове в первые восемь месяцев 2020 года число туристов сократилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.