Шесть производителей молочной продукции оштрафованы на 111,5 млн грн за ненастоящие масло и сыр

Некоторые из этих производителей прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.

Шесть производителей молочной продукции оштрафованы на 111,5 млн грн за ненастоящие масло и сыр
Фото: Макс Левин

Антимонопольный комитет наложил штрафы на шестерых украинских производителей за подделку молочной продукции, общей суммой более чем 111,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что ряд производителей изготовляли смеси с неизвестными составляющими и называли такую продукцию "маслом".

"Отдельные же бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, Комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров", - сообщают в АМКУ.

Такие "немасло" и "несыр", кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детсады, интернаты, больницы, пансионаты, вузы.

В Комитете напомнили, что с точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни "сыром", ни "маслом".

Поэтому штрафы наложили на:

  • ГП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл.) - почти 85 млн грн;
  • ООО "Деражнянский молочный завод" (Хмельницкая обл.) - 9,5 млн грн;
  • ООО "Вивальди Д" (Днепропетровская обл.) - 7 млн грн;
  • ООО "Интер-мол" (Днепропетровская обл.) - 4 млн грн;
  • ООО "ОМПК« Славия »" (Сумская обл.) - 3,5 млн грн;
  • ООО "Ива-арт" (Ивано-Франковская обл.) - 2,8 млн грн.

В АМКУ также отметили, что некоторые из этих производителей прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.

Напомним, АМКУ оштрафовал аптеку за продажу препарата "Антикоронавирус".

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