ArcelorMittal подписала инвестиционное соглашение с властями Италии

ArcelorMittal объявила о подписании юридически обязывающего инвестиционного соглашения с итальянской государственной компанией Invitalia, в результате чего стороны образуют государственно-частное партнерство. Инвестиционное соглашение приведет к рекапитализации AM InvestCo, дочерней компании ArcelorMittal, которая подписала договор аренды и обязательство по покупке металлургического завода в Таранто.



Доля Invitalia в AM InvestCo после выполнения условий соглашения, предусматривающие более миллиарда евро государственных инвестиций, достигнет 60%. ArcelorMittal также инвестирует до 70 млн евро в объеме, необходимом для сохранения 40% -ного пакета акций и совместного контроля над компанией.



Обновленный производственный план, согласованный между AM InvestCo и Invitalia, предусматривает инвестиции в технологии производства низкоуглеродистой стали, в том числе строительство дуговой печи мощностью 2,5 млн тонн. Промышленный план, нацеленный на достижение 8 миллионов тонн производства к 2025 году, включает ряд мер государственной поддержки, включая постоянную поддержку занятости, финансируемую государством.



Управление AM InvestCo будет основано на принципе совместного контроля, начиная с первых инвестиций Invitalia.



Условия, которые были согласованы ArcelorMittal и правительством Италии включают: внесение поправок в существующий экологический план с учетом изменений в новом промышленном плане; снятие всех уголовных арестов с завода в Таранто; а также отсутствие ограничительных мер - в контексте уголовного дела, в котором ILVA является ответчиком - против AM InvestCo.



МинПром