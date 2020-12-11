Минэкономики дало ФЛП неделю для подачи заявления на получение 8 тыс. грн помощи

Заявление надо оформить в мобильном приложении "Дія" с 14 по 21 декабря.

С 14 по 21 декабря предприниматели смогут подать электронное заявление на получение 8 тыс. гривен одноразовой государственной помощи из-за усиления карантина.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в эфире одного из телеканалов, пишет finclub.

Соответствующее заявление надо оформить в мобильном приложении "Дія" и подать до 21 декабря. Список на выплату согласно поданным заявлениям будет формировать Минцифры, которое будет передавать данные в Пенсионный фонд. К 24 декабря все заявления будут обработаны, после чего начнутся выплаты.

"С понедельника приложение "Дія" позволит это сделать в электронном виде. Двух недель вполне достаточно, чтобы эффективно раздать эти средства", - отметил Качка.

По его словам, план правительства заключается в том, чтобы оказать помощь до начала локдауна, а фактически - до 30 декабря, в рамках бюджетных средств на текущий год. На эти выплаты в Фонде борьбы с COVID-19 предусмотрено 12 млрд грн.

Единовременное пособие в 8 тыс. грн получат около 1,7 млн украинцев, потерявших часть зарплаты или дохода из-за введения карантина.

"8000 гривен для многих людей, которые работают на достойной, но не высокооплачиваемой работе, это достаточно большие деньги. В принципе, понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, зарабатывающих намного больше денег, эти средства мизерны. Но с точки зрения человека, имеющего зарплату от 10 до 30 тыс. гривен, для него 8 тыс. гривен помощи является достаточной", - пояснил Качка.

Он добавил, что одноразовую государственную помощь получат те ФЛП, которые исправно платили налоги, ЕСВ, а их основной вид деятельности (ОКВЭД) попал в список запретов и ограничений на период карантина, а значит, они потеряли прибыль полностью или частично.

Также значительная часть средств в рамках госпомощи будет выплачена наемным работникам, потерявшим зарплату вследствие введения карантина.

"Этой программой будут охвачены люди, которые легально работали. То есть, это люди, которые достаточно прозрачны для государства, для органов власти", - подчеркнул Качка.

Он пояснил, что таким образом государство намерено контролировать получателей помощи.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации. Президент Владимир Зеленский подписал законы о помощи бизнесу.

ФЛП, пострадавшим из-за карантина, государство выплатит по 8 тыс. грн и компенсирует расходы по уплате ЕСВ за наемных работников. Бизнес также получит налоговые каникулы и списание до 3 тыс. долгов по уплате налогов.