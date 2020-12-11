Нерезиденты начали покупать ОВГЗ

10 декабря объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов увеличился до 76,1 млрд грн (с 74,3 млрд грн на 9 декабря и 74,5 млрд грн на начало этой недели). Об этом говорится в данных НБУ.

Нерезиденты начали покупать ОВГЗ

Как изменился портфель ОВГЗ

ОВГЗ-портфель у банков вырос до 462,7 млрд грн (с 457,4 млрд грн на 9 декабря и 458,3 млрд грн в начале недели).

Объем ОВГЗ в портфеле юрлиц увеличился до 37,1 млрд грн (с 34,8 млрд грн на 9 декабря и 34,6 млрд грн в начале недели).

Ранее на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов во вторник, 8 декабря, привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения ОВГЗ.

Это одно из наиболее значимых размещений в 2020 году и по достаточно высоким ставкам.

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