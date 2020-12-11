Цены на нефть взяли отметку в 50 долл/барр

Цены на нефть взяли отметку в 50 долл/барр

Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу на оптимизме, что скорое внедрение вакцин от COVID-19 приведет к бурному экономическому росту в следующем году.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг, 10 декабря, встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в Соединенных Штатах вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Интерфакс.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE утром в пятницу составила $50,34 за баррель, что на $0,09 (0,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,39 (2,8%) - до $50,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $46,9 за баррель, что на $0,12 (0,26%) выше уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $1,26 (2,8%) - до $46,78 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI на закрытие рынка в четверг были максимальными с марта, свидетельствуют данные Dow Jones.

"Нефть продолжила дорожать в четверг, даже несмотря на огромный - на 15,2 млн баррелей - рост запасов в США на прошлой неделе", - отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Рынок смотрит дальше этих данных. Ключевым фактором поддержки является разработка вакцин, внедрение которых может привести к скачку спроса, в результате которого запасы вновь вернутся к нормальным уровням в следующем году", - цитирует эксперта MarketWatch.

Кроме того, росту цен на нефть способствуют сигналы того, что спрос на нефть в Китае уже превысил доковидные уровни, и загруженность нефтеперерабатывающих предприятий КНР растет, говорит Флинн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгахСБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Вкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грнВкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Century Aluminum добилась снижения цены на э/энергию, чтобы сохранить алюминиевый заводCentury Aluminum добилась снижения цены на э/энергию, чтобы сохранить алюминиевый завод
Крупнейшие меткомпании мира повысили цены на арматуруКрупнейшие меткомпании мира повысили цены на арматуру
Fitch прогнозирует снижение цены на нефть в 2021 годуFitch прогнозирует снижение цены на нефть в 2021 году
Нефть дешевеет после провала переговоров внеплановой встречи ОПЕК+Нефть дешевеет после провала переговоров внеплановой встречи ОПЕК+
Цены на мировом рынке премиальной недвижимости выросли на 0,5%Цены на мировом рынке премиальной недвижимости выросли на 0,5%
АЗС начали снижать цены на автогазАЗС начали снижать цены на автогаз
Спрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитикиСпрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитики
Курс биткоина ушел вверх. Стоимость перешла отметку $18 тысячКурс биткоина ушел вверх. Стоимость перешла отметку $18 тысяч
Tokyo Steel значительно повысила цены на прокатTokyo Steel значительно повысила цены на прокат
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефтьМЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть
Последние новости
Подгружаем последние новости