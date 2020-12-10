Убытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривень

Деятельность компании уже третий год является убыточной.

За девять месяцев 2020 года государственная компания "Укртрансгаз" показала 15,6 млрд гривень убытков.

Об этом говорится в промежуточной финансовой отчетности госкомпании.

Как отмечается в документе, чистый убыток "Укртрансгаза" за январь-сентябрь 2020 года составляет 15,6 млрд грн (до налогообложения – 18,6 млрд грн).

За аналогичный период 2019 года госкомпания также продемонстрировала отрицательный результат - 13,8 млрд грн чистого убытка. За последние два года деятельность "Укртрансгаза" также является убыточной, в частности: чистый убыток в 2018 году составил 32,63 млрд грн, 2019 год - 23,59 млрд гривень.

Недавно Государственная аудиторская служба провела аудит деятельности "УТГ" за период с октября 2018 до конца 2019 года.

По данным документа, который есть в распоряжении ЭП, Госаудитслужба обнаружила в госкомпании финансовые нарушения, которые привели к потерям - на сумму 193,4 млн гривень.

Кроме этого, аудиторы отмечают выявленные рисковые операции и факты сомнительных управленческих решений, "которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов» - на сумму 203,33 млрд грн.

В акте ревизии Госаудитслужбы отмечаются следующие моменты: неправомерное обесценивание объектов государственного имущества - на 70,27 млрд грн, неотражение в основных средствах стоимости буферного газа (8,44 млрд куб м на сумму 28,9 млрд грн), "который является государственной собственностью", ненадлежащая претензионно-исковая работа с должниками (возможные потери - более 100 млн грн).

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2020 года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составлял 17 млрд гривень, в то время, как за тот же период в 2019 году было получено 12,9 млрд гривень прибыли.