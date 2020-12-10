Кабмин решил определить границы 4 морских портов

Правительство приняло решение об определении границ территорий морских торговых портов Одессы, Измаила, Херсона и Бердянска. Как передает Укринформ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба АМПУ со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.



"Правительство приняло решение об определении границ Херсонского, Измаильского, Бердянского и Одесского морских портов. Это не только позволит урегулировать вопрос фактического установления географических границ этих объектов, но и положительно отразится на их деятельности и развитии", - отметил глава Минифраструктуры.



По его словам, установление границ портов позволит урегулировать вопрос статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры, а также решить вопрос определения наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании), создать в портах условия для правовой определенности при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.



Границы территории портов утверждены в соответствии с Законом "О морских портах Украины".



В.Криклий также добавил, что в 2021 году Мининфраструктуры продолжит активное введение новых концессионных проектов в морских портах. Среди них концессия пассажирского комплекса в порту Одессы, концессия причалов Бердянского морского порта и Измаильского порта.



Как сообщал Укринформ, ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) совместно с Министерством инфраструктуры готовят к передаче частным инвесторам девять портов.



