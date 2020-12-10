Украинская металлургия рискует навсегда отстать от европейской

Правительство Германии направит 2 млрд евро из госбюджета на экологическую трансформацию своей промышленности с целью выполнения европейской инициативы Green Deal. Об этом сообщило издание Euroactiv со ссылкой на министра охраны окружающей среды Свенья Шульц.



По ее словам, деньги будут выделяться через государственный Фонд энергетики и климата для радикального сокращения парниковых выбросов предприятиями металлургии, цементной, известковой, химической отрасли, которые являются набольшими потребителями электроэнергии.



В рамках данной инициативы компания Salzgitter AG, второй по величине стальной производитель Германии, получила от федерального правительства грант на 5 млн евро под проект переоборудования доменного цеха.



Проект рассчитан на два года и предусматривает перевод доменных печей на использование водорода вместо кокса при выплавке чугуна.



Как известно, в Украине прямого бюджетного финансирования для экологической модернизации промышленности не предусмотрено. Единственным стимулом является статус "зеленой металлургии", освобождающий предприятия с низким уровнем выбросов от дополнительных платежей в пользу производителей энергии из возобновляемых источников.



Ни один металлургический завод в Украине до сих пор не получил такой статус, поскольку принятие порядка его предоставление затягивается Кабинетом министров по различным бюрократическим причинам.

