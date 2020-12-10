Кабмин определил бизнес-модель Укрэксимбанка до 2025 года

9 декабря 2020 года на заседании правительства была одобрена Стратегия развития акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» на 2020 — 2024 годы, которая была утверждена наблюдательным советом банка. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

Кабмин определил бизнес-модель Укрэксимбанка до 2025 года
Фото: segodnya.ua

Какие изменения ожидают банк

Документом предусмотрено, что Укрэксимбанк пройдет через комплексную трансформацию, которая основывается на трех компонентах:

бизнес-модель: сосредоточение на своем основном бизнесе (экспортно-импортные компании, государственные предприятия) и снижение расходов на обслуживание нецелевых клиентов, потенциально теряя некоторых менее прибыльных клиентов;

операционная модель: оптимизация процессов и радикальная цифровизация с уменьшением физического присутствия;

финансовая устойчивость: сосредоточение на улучшении своей позиции с капиталом и на долгосрочном финансовом оздоровлении через оптимизацию баланса и улучшение расходов и доходов.

Кроме того, предполагается, что к 2024 году активы банка, взвешенные на риск, возрастут с 68 млрд грн до 99 млрд грн, тогда как уменьшится валюта баланса за счет продажи ценных бумаг.

В то же время предполагается, что задолженность государства и государственных предприятий уменьшится с 62 до 53 млрд гривен.

Банк будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли в ~ 3,0 млрд грн, доходности на капитал ~ 22% и соотношение расходов к доходам ~ 36%.

До 2024 году банк постепенно должен уменьшить количество своих отделений, недвижимости, численность персонала, потенциально до 25-35 филиалов (почти вдвое) и 900-1 300 сотрудников (почти втрое).

Также предполагается, что Укрэксимбанк будет работать над улучшением ситуации с капиталом путем урегулирования неработающих активов.

Напомним

По итогам января-октября Укрэксимбанк является убыточным среди банков (-3,17 млрд грн) и лидером среди государственных банков по доле проблемных активов (NPL).

В сентябре правительство решило докапитализировать Укрэксимбанк на 7 млрд грн, а Укрэксимбанк списал с баланса 16,6 млрд грн неработающих кредитов.

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