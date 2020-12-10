Deutsche Bank ожидает падение экономики Украины на 5,5% ВВП

Падение экономики Украины в 2020 году может достичь 5,5% ВВП с последующим возобновлением роста на 3,5-4% в последующие два года. Такой прогноз озвучили аналитики Deutsche Bank, пишет Интерфакс-Украина.

Ожидания банкиров

Эксперты допускают выделение Украине очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) в начале 2021, что откроет путь для получения финансирования от других международных партнеров.

При этом центробанк оставит учетную ставку на уровне 6% годовых, говорится в обзоре.

Прогнозы МЭРТ

В Минэкономики оценивают падение ВВП Украины за 10 месяцев 2020 году на 5,2% и на 5% по итогам 2020 года.

Министр экономики добавил, что в МЭРТ прогнозируют рост ВВП на 4,6% за 2021. Петрашко уточнил, что экономика вернется к положительному тренду во второй половине 2021 года.

Прогнозы