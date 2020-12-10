Deutsche Bank ожидает падение экономики Украины на 5,5% ВВП

Падение экономики Украины в 2020 году может достичь 5,5% ВВП с последующим возобновлением роста на 3,5-4% в последующие два года. Такой прогноз озвучили аналитики Deutsche Bank, пишет Интерфакс-Украина.

Deutsche Bank ожидает падение экономики Украины на 5,5% ВВП

Ожидания банкиров

Эксперты допускают выделение Украине очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) в начале 2021, что откроет путь для получения финансирования от других международных партнеров.

При этом центробанк оставит учетную ставку на уровне 6% годовых, говорится в обзоре.

Прогнозы МЭРТ

В Минэкономики оценивают падение ВВП Украины за 10 месяцев 2020 году на 5,2% и на 5% по итогам 2020 года.

Министр экономики добавил, что в МЭРТ прогнозируют рост ВВП на 4,6% за 2021. Петрашко уточнил, что экономика вернется к положительному тренду во второй половине 2021 года.

Прогнозы

  • Падение ВВП за январь-июль составило 6,2%, тогда как за январь-июнь падение было 6,5%.
  • В первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором — на 11,4%, а в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.
  • Правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем.
  • НБУ ожидал спада в этом году на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.

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