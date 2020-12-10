Украинский "БТА Банк" купит белорусский бизнесмен Воробей

Это уже не первый его актив в Украине.

Украинский "БТА Банк" купит белорусский бизнесмен Воробей
Фото: altaynews.kz

Стало известно имя гражданина Беларуси, которому Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение на покупку контрольного пакета акций "БТА Банка". Это - бизнесмен Николай Воробей.

Соответствующее решение АМКУ опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщило издание TUT.by, Воробью в Беларуси принадлежит Абсолютбанк, нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", объекты недвижимости, треть компании "Бремино Групп", охотничье хозяйство "Красный Бор".

"БТА Банк" - это уже не первый актив Воробья в Украине. В начале 2019 его нефтебитумный завод приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе "ПрикарпатЗападтранс".

Напомним, 23 ноября Антимонопольный комитет предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение более 50% акций АО "БТА Банк". Имя покупателя в АМКУ не назвали.

Украинский "БТА Банк" основан в 1992 году. Его главными акционерами были Нуржан Субханбердин и Кенес Ракишев (совладельцы казахстанского БТА Банка), а также Андрей Левковский (9,9996% акций). Одноименный БТА Банк также работает в Беларуси.

В 2009 году третий по величине активов в Казахстане "БТА Банк" из-за кризиса был национализирован. Летом 2010 года банк завершил процесс первой реструктуризации многомиллиардных долгов, в результате чего общий долг банка сократился до $ 4,4 млрд с $ 12,2 млрд. В январе 2012 года "БТА Банк" объявил дефолт по облигациям на $ 2 млрд.

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