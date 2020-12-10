Cleveland-Cliffs заявила об успешном приобретении практически всех предприятий ArcelorMittal USA

Как сообщает Business Wire, 9 декабря компания Cleveland-Cliffs Inc. анонсировала, что успешно завершила приобретение практически всех предприятий ArcelorMittal USA LLC и ее дочерних компаний (ArcelorMittal USA) в Северной Америке. По итогам 2019 года объединенная Компания получила ориентировочную выручку в размере около 17 млрд долл. и совокупную скорректированную EBITDA около 1,7 млрд долл., включая ранее раскрытые ожидаемые синергические эффекты.



В связи с приобретением ArcelorMittal USA, которое включает 60% долей ArcelorMittal USA в I / N Tek LP и 50% в I / N Kote LP, Cleveland-Cliffs также приобрела оставшиеся 50% долей Nippon Steel Corporation в I / N Kote и 40% в I / N Tek на общую сумму примерно 183 млн долл. Благодаря этой дополнительной сделке Cleveland-Cliffs становится единственным владельцем 100% I / N Tek и I / N Kote, которые в 2019 году принесли скорректированную EBITDA в размере 121 млн долл.



Лоренсо Гонсалвес, председатель, президент и главный исполнительный директор, сказал: "Приобретение компанией Cleveland-Cliffs компании ArcelorMittal USA, чему способствовало выкуп Nippon Steel у совместных предприятий I / N Tek и I / N Kote, открывает новую главу в история сталелитейного бизнеса в США. Приобретенные нами активы будут объединены с нашей существующей сетью заводов, включая AK Steel, Precision Partners, AK Tube, несколько предприятий по добыче и окомкованию, наш Центр исследований и разработок и самый современный завод прямого восстановления в мире, который у нас только что начал работать в Толедо, штат Огайо. Наше новое присутствие расширяет наши технологические возможности и повышает нашу операционную гибкость".



