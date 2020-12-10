Tianqi Lithium продала свои литиевые активы в Австралии за примерно 1,4 млрд долл.

Tianqi Lithium продала свои литиевые активы в Австралии за примерно 1,4 млрд долл.

Китайская Tianqi Lithium, один из крупнейших поставщиков лития в мире, продала за примерно 1,4 млрд долл. 49% акций своего австралийского подразделения Tianqi Lithium Energy Australia. Покупателем пакета выступила австралийская компания Independence Group (IGO), ранее специализировавшаяся на добыче никеля и золота.

В результате этой сделки в собственность IGO перейдут почти 25% акций Greenbushes — крупнейшего в мире предприятия по добыче лития из руды, а также 49% завода Kwinana по производству гидроксида лития.

Компания Tianqi Lithium приобрела эти активы у чилийской SQM за $4,1 млрд. на пике подъема, когда стоимость гидроксида лития доходила до 17 тыс. долл. за т. К настоящему времени она упала более чем на 70%. Средства, полученные от продажи акций, позволят китайским компаниям покрыть срочный долг на сумму 1,2 млрд долл. Ранее сообщалось, что Tianqi находится на грани дефолта.

В 2019 г. на Greenbushes было получено 764 тыс. т литиевого концентрата, но на 2020 г. планируется снижение этого показателя до 510-525 тыс. т. Завод Kwinana, первая очередь которого на 24 тыс. т гидроксида лития была введена в строй в текущем году, был остановлен и теперь может вернуться в строй лишь в четвертом квартале 2022 г.

Тем не менее Tianqi, сохраняющая за собой 51% акций австралийского подразделения, рассчитывает на восстановление мирового рынка лития благодаря увеличению производства электромобилей в Китае, Европе и США. В 2021 г. объем производства концентрата на руднике Greenbushes планируется довести до 850-900 тыс. т, а в 2024 г. должна быть введена в строй вторая очередь завода Kwinana — тоже на 24 тыс. т в год. В более отдаленной перспективе производительность этого предприятия может быть доведена до 96 тыс. т в год.

Партнером Tianqi, а теперь и IGO на литиевом руднике является американская компания Albemarle, заявившая, что рассматривает различные варианты дальнейших действий. По соглашению с Tianqi, она имела преимущественное право на выкуп ее доли акций, но китайцам удалось обойти это условие.

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