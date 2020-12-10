Великобритания не намерена отменять пошлины на американскую сталь

После выхода из ЕС Великобритания не откажется от ряда торговых мер в отношении товаров из США , которые были введены в рамках Евросоюза . В частности, британское правительство продолжит применять с 1 января 2021 года тарифы на импорт стали и алюминия.



При этом министерство международной торговли начнёт консультации - чтобы на основе данных и мнений ключевых заинтересованных сторон убедиться в том, что тарифы соответствуют интересам страны и адаптированы к её экономике.



"Мы защищаем нашу металлургическую промышленность от незаконных и несправедливых тарифов - и продолжим это делать, - но также демонстрируем США, что серьёзно настроены положить конец спору, который не выгоден ни одной стране", - говорится в сообщении правительства Великобритании.



Напомним, американская администрация установила пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), в том числе, из стран Евросоюза , в 2018 году, после чего в ЕС ввели ответные меры.

