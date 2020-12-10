Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине начался второй пик обращений по безработице

По его словам, в начале карантина была 361 тысяча зарегистрированных безработных, сегодня - 420 тысяч. Еще месяц назад было 396.

Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине начался второй пик обращений по безработице
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине начался второй пик безработицы, связанной с пандемией коронавируса.

Об этом глава правительства сказал в интервью "Украинской правде".

"Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы есть и карантин выходного дня", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в начале карантина была 361 тысяча зарегистрированных безработных, сегодня - 420 тысяч. Еще месяц назад было 396.

"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. Мы с начала карантина трудоустроили 440 тысяч человек. Официально, это официальная статистика ... В начало карантина у нас была 361 тысяча зарегистрированных безработных, сегодня - 420 тысяч. Еще месяц назад было 396 ", - добавил премьер.

Напомним, по состоянию на 12 октября в Украине было официально зарегистрировано 427 тысяч безработных. Это на 159 тысяч (на 59%) больше, чем по состоянию на аналогичную дату 2019 года. Количество вакансий в базе государственной службы занятости за год уменьшилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За период карантина Украина выплатила безработным 7,5 миллиарда гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгахСБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах
Tenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетикиTenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетики
Вкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грнВкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Блок рекламы


Похожие новости
Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в УкраинеАкции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Турция заявила, что ЕС нарушает принципы свободной торговлиТурция заявила, что ЕС нарушает принципы свободной торговли
Евросоюз предоставит банкам кредитную помощь в связи со второй волной пандемииЕвросоюз предоставит банкам кредитную помощь в связи со второй волной пандемии
Медик сравнил зарплату врачей в Украине и ПольшеМедик сравнил зарплату врачей в Украине и Польше
В Украине введут абонплату почти на все услуги ЖКХВ Украине введут абонплату почти на все услуги ЖКХ
На борьбу с COVID-19 в бюджете предусмотрели 16 млрд грн, - ШмыгальНа борьбу с COVID-19 в бюджете предусмотрели 16 млрд грн, - Шмыгаль
В Украине снизилась выплавка сталиВ Украине снизилась выплавка стали
США за 13 лет вложили $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в УкраинеСША за 13 лет вложили $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине
В Европе заявили о рекордном за 30 лет сокращении выбросовВ Европе заявили о рекордном за 30 лет сокращении выбросов
Последние новости
Подгружаем последние новости