Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине начался второй пик обращений по безработице

По его словам, в начале карантина была 361 тысяча зарегистрированных безработных, сегодня - 420 тысяч. Еще месяц назад было 396.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в Украине начался второй пик безработицы, связанной с пандемией коронавируса.

Об этом глава правительства сказал в интервью "Украинской правде".

"Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы есть и карантин выходного дня", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в начале карантина была 361 тысяча зарегистрированных безработных, сегодня - 420 тысяч. Еще месяц назад было 396.

"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. Мы с начала карантина трудоустроили 440 тысяч человек. Официально, это официальная статистика ... В начало карантина у нас была 361 тысяча зарегистрированных безработных, сегодня - 420 тысяч. Еще месяц назад было 396 ", - добавил премьер.

Напомним, по состоянию на 12 октября в Украине было официально зарегистрировано 427 тысяч безработных. Это на 159 тысяч (на 59%) больше, чем по состоянию на аналогичную дату 2019 года. Количество вакансий в базе государственной службы занятости за год уменьшилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За период карантина Украина выплатила безработным 7,5 миллиарда гривен.