"Магистральные газопроводы Украины" перечислили "Укртрансгазу" 3,85 млрд грн
Выплата осуществлена в рамках выполнения договорных обязательств АО "МГУ", взятых в процессе завершения анбандлинга.
АО "Магистральные газопроводы Украины" (АО "МГУ") перечислило АО "Укртрансгаз" первый транш в размере 3,85 млрд грн за корпоративные права в уставном капитале ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
Выплата осуществлена в рамках выполнения договорных обязательств АО "МГУ", взятых в процессе завершения отделения деятельности по транспортировке природного газа, которое произошло 1 января 2020 года.
В компании напомнили, что 1 января 2020 года завершился анбандлинг, в результате которого произошло отделение от группы Нафтогаз и обеспечена независимость оператора ГТС и деятельности по транспортировке природного газа. Реформа направлена на выполнение обязательств по соблюдению требований Третьего энергетического пакета ЕС, взятых на себя Украиной при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.
Напомним, ранее в ноябре Антимонопольный комитет заявил, что НАК "Нафтогаз" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нафтогаза" признаков нарушения законодательства.