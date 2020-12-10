"Магистральные газопроводы Украины" перечислили "Укртрансгазу" 3,85 млрд грн

АО "Магистральные газопроводы Украины" (АО "МГУ") перечислило АО "Укртрансгаз" первый транш в размере 3,85 млрд грн за корпоративные права в уставном капитале ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Выплата осуществлена в рамках выполнения договорных обязательств АО "МГУ", взятых в процессе завершения отделения деятельности по транспортировке природного газа, которое произошло 1 января 2020 года.

В компании напомнили, что 1 января 2020 года завершился анбандлинг, в результате которого произошло отделение от группы Нафтогаз и обеспечена независимость оператора ГТС и деятельности по транспортировке природного газа. Реформа направлена на выполнение обязательств по соблюдению требований Третьего энергетического пакета ЕС , взятых на себя Украиной при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС .

Напомним, ранее в ноябре Антимонопольный комитет заявил, что НАК "Нафтогаз" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нафтогаза" признаков нарушения законодательства.