Малая приватизация: в этом году поступления составляют более 1,4 миллиарда

В течение 2020 года в государственный бюджет от продажи объектов малой приватизации поступило более 1,4 млрд грн, сообщает Фонд госимущества Украины (ФГИУ).

Малая приватизация: в этом году поступления составляют более 1,4 миллиарда
Фото: ru.slovoidilo.ua

Что приватизировали

В ведомстве уточнили, что в список объектов малой приватизации на 2020 год были включены 233 государственных предприятия. Всего в течение года были проданы такие объекты:

  • Броварской оптовый рынок (44,5 тыс. грн);
  • Богодуховский сельскохозяйственный учебно-курсовой комбинат (6,9 млн грн);
  • Тульчинское производственное предприятие по племенному делу в животноводстве (1,7 млн грн);
  • Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций (6,5 млн грн);
  • Орган по сертификации автоматизированных и автоматических систем управления и условий процесса перевозок на железнодорожном транспорте (5,9 млн грн)
  • Черкасское государственное коммерческое жилищно-бытовое предприятие «Жилсервис» (18,1 млн грн)
  • Центр строительного и энергоэффективного инжиниринга (15,6 млрд грн).

Кроме того, на аукционе было продано предприятие «Киевпассервис» за 230 млн грн и киевский отель «Днепр» за 1,1 млрд грн.

«Таким образом, от приватизации вышеупомянутых объектов получено 1,419 896 тыс. грн», — подсчитали в Фонде госимущества.

Также пока ожидается поступление 28,8 млн грн от продажи гостиницы «Славянский».

Аукционы по продаже объектов большой приватизации в Украине не проводятся до конца карантина.

Что ожидается до конца года

В Фонде отметили, что до конца текущего года в рамках малой приватизации планируют еще продать следующие объекты:

  • Литинский автобусный парк (стартовая цена 6,7 млн грн);
  • научно-исследовательский институт «Гелий» (2,5 млн грн);
  • Александрийский шелкосовхоз (9,2 млн грн);
  • научно-технический центр оценки соответствия в строительстве «Стройцентр» (58 тыс. грн).

Также в планах на продажу пакет акций АО «Химтекстильмаш» (стартовая цена 994 тыс. грн).

В планах Фонда госимущества Украины до конца текущего года увеличить поступления в государственный бюджет от малой приватизации в 2,3 млрд грн.

Ранее

  • В 2020 году правительство планировало продать более 300 объектов малой приватизации и 5 крупных предприятий.
  • В январе текущего года был обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
  • 25 сентября вступил в силу Закон Украины №853-их о внесении изменений в законодательство о приватизации государственного и коммунального имущества. Закон предусматривает временный запрет на аукционы по продаже объектов большой приватизации на период карантина.

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