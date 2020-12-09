Кабмин согласовал на приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома", а одно - передал Минобороны

Общая стоимость активов этих объектов - 280,6 млн гривень.

Кабмин согласовал на приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома", а одно - передал Минобороны
Фото: wikipedia.org

Кабинет министров согласовал передачу Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации 18 объектов государственного концерна "Укроборонпром", а один объект - "Украинскую авиационную транспортную компанию" - передал Министерству обороны.

Соответствующее решение утвердили на заседании 9 декабря.

В проекте постановления отмечается, что общая стоимость активов этих объектов по состоянию на 1 июля 2020 - 280,6 млн гривень.

При этом за первое полугодие 2020 года предприятия понесли убытки на сумму 14,9 млн гривень, а задолженность по выплате зарплаты по состоянию на 1 июля 2020 составляла 7,6 млн гривень.

Согласно проекту постановления Кабмина, два объекта (киевский "Научно-исследовательский институт "Квант" и херсонский завод "Судмаш") передаются в управление государству. Еще 16 предприятий готовы для дальнейшей приватизации. Перечень объектов обнародовал в своем Telegram-кагал нардеп Алексей Гончаренко, который принимал участие в заседании.

Напомним, ранее в правительстве инициировали выведение шести предприятий из состава "Укроборонпрома".

В 2021 году планируется, что госконцерн прекратит существование. Вместо этого образуют холдинговые компании.

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