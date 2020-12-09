Золото дешевеет на новостях о вакцине от коронавируса

Цена на золото 9 декабря снижается, в то время, как инвесторы оценивают новости вокруг вакцины от коронавируса, которые могут вызвать отказ от активов- «убежищ», и это касается драгоценных металлов, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет Prime.

Фото: liga.net

Торги на бирже

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,6%, или на $ 11,2 до $ 1863,7 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,2%, до $ 24,44 за унцию.

Что давит на золото

Накануне цена на драгоценный металл вследствие некоторой коррекции вверх достигала максимальной отметки с 23 ноября. Сегодня же новое давление на котировки золота оказывают новости вокруг вакцины от коронавируса.

Ранее американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Это вызвало новый всплеск оптимизма на рынках и «превосходство риска». Соответственно, некоторые игроки начинают избавляться от «надежного» золота.

При этом пока удешевление драгметалла достаточно умеренное, пишет Reuters.

Что говорят аналитики

Аналитик ED & F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir) считает, что сдерживают снижение цен на золото новости о подготовке новой массовой финансовой поддержки экономики США , и они будут продолжать оказывать поддержку котировкам драгоценного металла до конца года. Дело в том, что золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате вливания в экономику еще почти $1трлн.