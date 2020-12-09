Кабмин велел портам в 2021 году заработать 2,1 млрд грн

Кабинет министров утвердил финансовый план госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) на 2021 год. Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 9 декабря, по процедуре без обсуждения.



Согласно пояснительной записке к проекту документа чистый доход АМПУ от предоставления услуг и реализации продукции в 2021 году запланирован в размере 7,79 млрд грн, в целом чистый доход госпредприятия составит 8,04 млрд грн.



Прибыль АМПУ в 2021 году запланирована в объеме 2,11 млрд грн, капитальные инвестиции составят 969,8 млн грн, выплата налогов и других платежей в пользу государства планируется в сумме 3,81 млрд грн.



Как сообщалось, финансовым планом АМПУ на 2020 год предусматривается получение чистого дохода от реализации продукции в размере 7,49 млрд ??грн, а также общие доходы в размере 7,96 млрд грн. Вместе с тем, чистая прибыль предприятия планируется в размере 2,09 млрд грн, а в государственный бюджет и целевые фонды предполагается направить 3,61 млрд грн.



