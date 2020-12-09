Кабмин велел портам в 2021 году заработать 2,1 млрд грн

Кабмин велел портам в 2021 году заработать 2,1 млрд грн

Кабинет министров утвердил финансовый план госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) на 2021 год. Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 9 декабря, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа чистый доход АМПУ от предоставления услуг и реализации продукции в 2021 году запланирован в размере 7,79 млрд грн, в целом чистый доход госпредприятия составит 8,04 млрд грн.

Прибыль АМПУ в 2021 году запланирована в объеме 2,11 млрд грн, капитальные инвестиции составят 969,8 млн грн, выплата налогов и других платежей в пользу государства планируется в сумме 3,81 млрд грн.

Как сообщалось, финансовым планом АМПУ на 2020 год предусматривается получение чистого дохода от реализации продукции в размере 7,49 млрд ??грн, а также общие доходы в размере 7,96 млрд грн. Вместе с тем, чистая прибыль предприятия планируется в размере 2,09 млрд грн, а в государственный бюджет и целевые фонды предполагается направить 3,61 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгахСБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах
Вкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грнВкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грн
Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"
Tenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетикиTenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетики
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин продал гособлигации еще почти на 16 млрд грнМинфин продал гособлигации еще почти на 16 млрд грн
В 2021 году мировой рынок алюминия отыграет потери из-за пандемииВ 2021 году мировой рынок алюминия отыграет потери из-за пандемии
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Дотации для госшахт в 2020 году достигнут 5 млрд грнДотации для госшахт в 2020 году достигнут 5 млрд грн
Международные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $ 26,1 млрдМеждународные резервы Украины по итогам ноября остались на уровне $ 26,1 млрд
Fitch прогнозирует снижение цены на нефть в 2021 годуFitch прогнозирует снижение цены на нефть в 2021 году
Кабмин договорился закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" на 482,4 тыс. грнКабмин договорился закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" на 482,4 тыс. грн
Чехия планирует отказаться от угля к 2038 годуЧехия планирует отказаться от угля к 2038 году
S&P Dow Jones Indices запустит индекс криптовалют в 2021 годуS&P Dow Jones Indices запустит индекс криптовалют в 2021 году
Кабмин утвердил порядок погашения долгов УкрнафтыКабмин утвердил порядок погашения долгов Укрнафты
Последние новости
Подгружаем последние новости