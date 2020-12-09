Тata Steel направит 300 млн евро на сокращение выбросов на заводе в Эймёйдене

Тata Steel запустила Roadmap +, план улучшения окружающей среды на сумму 300 млн евро, направленный на сокращение выбросов на заводе в Эймёйдене, Нидерланды. Tata Steel Netherlands будет тесно сотрудничать с местными властями и руководителями правительства провинции Северная Голландия, чтобы гарантировать, что принятые меры превышают законы об охране окружающей среды.



Эти меры включают запланированное на 150 млн евро строительство установки DeNOx на заводе по производству окатышей в Эймёйдене, что позволит значительно сократить выбросы за счет сокращения производства оксидов азота и твердых частиц тяжелых металлов более чем на 90%.



Проект также будет включать инвестиции в размере 50 млн евро в усовершенствование коксогазового завода 2, что поможет уменьшить запахи и выбросы твердых частиц.



В рамках инициативы Roadmap + Tata Steel будет инвестировать в системы и технологии для улучшения экологических показателей. Основные пункты плана: снижение запыленности при переработке конвертерного шлака; создание очистной установки и установка DeNOx на заводе по производству пеллет; создание проекта сушки металлоконструкций OSF2, включая строительство новой установки; создание металлургический завод третичной экстракции OSF2, резка пыли и сокращение выбросов твердых частиц; работы по поглощению пыли при использовании сырья, что позволит предотвратить разнос пыли с конвейерных лент и переливов



Последние меры по охране окружающей среды в Эймёйдене отражают стремление Tata Steel к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией и сохранить свои позиции мирового лидера в производстве стали с низким уровнем выбросов на тонну.



