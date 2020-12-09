Украина получила от Еврокомиссии 623,5 млн евро

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов госбюджета.

Украина получила от Еврокомиссии 623,5 млн евро
Фото: energynews.com.ua

Украина получила от Европейской Комиссии первый транш новой программы кредитной помощи ЕС в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Для выдачи транша Еврокомиссия осуществила размещение собственных облигаций на сумму 600 миллионов евро с отрицательной доходностью -0,143%, благодаря чему после отчислений комиссий за выпуск Украина фактически получила 623,5 миллиона евро.

"Мы благодарны Европейской Комиссии за оказанную поддержку, которая, безусловно, является очередным отражением стратегического партнерства между Украиной и Европейским Союзом. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что указанные средства получены в рамках реализации уже пятой программы, реализуемой в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и Кредитным соглашением с ЕС, заключенным 23 июля 2020 года в Брюсселе. На сегодня общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в течение пяти программ, составляет 4,41 млрд евро.

Продолжается работа по выполнению определенных Меморандумом обязательств для получения второго транша (600 млн евро).

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз и Европейскую комиссию за оказание макрофинансовой помощи.

Grateful to our European partners and personally to @vonderleyen and @Vdombrovskis for the disbursement of €600 million in macro-financial assistance to #Ukraine. It's a strong signal of ?? support for ?? macroeconomic stability and reform agenda #MovingForwardTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эта "помощь укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии".

#Україна високо цінує підтримку Європейського Союзу. Вдячні @VDombrovskis та @EU_Commission за черговий транш у сумі €600 мільйонів. Це зміцнить макрофінансову стабільність ?? у складні часи пандемії #COVID19.#РазомСильніші ???? pic.twitter.com/06b5xxc015

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 9, 2020

Напомним, в июле ЕС передал в бюджет Украины более 11,5 млн евро на поддержку реформы госуправления.

В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2019 годах было реализовано четыре программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС - Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 млрд евро. Все полученные в предыдущие периоды средства макрофинансовой помощи ЕС пошли на уменьшение внешнего финансового давления, улучшение платежного баланса государства, обеспечение бюджетных нужд.

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