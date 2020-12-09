Украина получила от Еврокомиссии 623,5 млн евро

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов госбюджета.
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Украина получила от Европейской Комиссии первый транш новой программы кредитной помощи ЕС в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Для выдачи транша Еврокомиссия осуществила размещение собственных облигаций на сумму 600 миллионов евро с отрицательной доходностью -0,143%, благодаря чему после отчислений комиссий за выпуск Украина фактически получила 623,5 миллионаевро.
"Мы благодарны Европейской Комиссии за оказанную поддержку, которая, безусловно, является очередным отражением стратегического партнерства между Украиной и Европейским Союзом. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине", - отметил министр финансов Сергей Марченко.
Отмечается, что указанные средства получены в рамках реализации уже пятой программы, реализуемой в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и Кредитным соглашением с ЕС, заключенным 23 июля 2020 года в Брюсселе. На сегодня общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в течение пяти программ, составляет 4,41 млрд евро.
Продолжается работа по выполнению определенных Меморандумом обязательств для получения второго транша (600 млн евро).
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз и Европейскую комиссию за оказание макрофинансовой помощи.
Напомним, в июле ЕС передал в бюджет Украины более 11,5 млн евро на поддержку реформы госуправления.
В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2019 годах было реализовано четыре программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС - Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 млрд евро. Все полученные в предыдущие периоды средства макрофинансовой помощи ЕС пошли на уменьшение внешнего финансового давления, улучшение платежного баланса государства, обеспечение бюджетных нужд.