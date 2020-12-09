НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии с января

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2020 года снизит тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6%, до 293,93 грн/МВт-ч.



"Сегодня я в кои-то веки с хорошими новостями: НКРЭКУ все-таки снизила тариф на передачу тока для бизнеса в 2021 году. Снижение, конечно, не самое значительное. Но, учитывая, в каких долгах сейчас государственные энергогенерирующие компании, уступки регулятора в сторону бизнеса достойны уважения. И особенно это важно, учитывая, что в январе нас ждет новый локдаун", - прокомментировал решение регулятора народный депутат Муса Магомедов.



Он подчеркнул, что благодаря регулятору с бизнеса сняли часть тарифной нагрузки. "Теперь у нас появилась надежда, что в будущем году мы начнем потихоньку выкарабкиваться из кризиса, в который нас загнал коронавирус", - отметил народный депутат.



Стоит отметить, что в материалах к заседанию предлагалось увеличить тариф на передачу на 3,9% по сравнению с действующим в декабре, до 324,81 грн/МВт-ч. Эксперты рынка ранее неоднократно предостерегали, что подобное решение крайне негативно повлияет на работу бизнеса и приведет к росту потребительских цен в Украине.

