Китай увеличит импорт никеля

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в ноябре 2021 г. производство никелевой продукции в стране продолжало отставать от прошлогоднего графика вследствие, прежде всего, дефицита сырья — никелевой руды.



Так, производство никельсодержащего чугуна (чернового ферроникеля, NPI) в ноябре составило 42,7 тыс. т в пересчете на никель. Это на 2,2% меньше, чем в октябре. При этом специалисты SMM предсказывают дальнейшее сокращение выпуска в декабре.



Выпуск рафинированного никеля в ноябре увеличился на 11,6% по сравнению с октябрем до 13,7 тыс. т, но был на 2,7% меньше, чем в том же месяце 2019 г. В настоящее время в Китае работают только три завода по производству никеля, один из которых, в провинции Шаньдун, функционирует с низкой загрузкой мощностью и выдал за месяц всего лишь около 150 тонн металла.



Консалтинговая компания Mysteel прогнозирует, что в 2020 г. потребление никеля в Китае составит 1,41 млн т, из которых 978,6 тыс. т придется на долю NPI. В 2021 г. компания ожидает расширение видимого спроса на 9%, до 1,537 млн т. Порядка 1,1 млн т металла будет использовано в виде NPI. При этом собственное производство NPI в Китае будет и дальше сокращаться, зато соответственно увеличится импорт этой продукции из Индонезии.



