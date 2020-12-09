Стоимость акций меткомпаний США рванула вверх

Стоимость акций меткомпаний США рванула вверх

Акции металлургической компании US Steel выросли примерно на 150% за последние три месяца и более чем на 60% с начала года, что намного лучше, чем сопоставимая доходность S&P 500 и промышленного индекса Доу-Джонса. За последние три месяца акции производителей электродуговой стали Nucor и Steel Dynamics выросли на 26% и 32% соответственно. Котировки "Кливленд-Клиффс" выросли более чем на 100%.

Основной причиной роста акций металлургических компаний стал рост цен на сталь, который в США составил 98% к минимумам, зарегистрированным в апреле этого года. Только за последнюю неделю цены на горячекатаную сталь в США выросли еще на 50 долл. на тонне.

Растущий дефицит предложения металлопроката указывает на дальнейшее повышение цен. Аналитик Citigroup Александр Хакинг ожидает, что в первом квартале 2021 года цены на плоский прокат в США достигнут пика и превысят 900 долл. за тонну. В то же время Nucor уже предлагает своим клиентам заказывать горячекатаную сталь с поставкой в феврале по 960 долл. за тонну.

МинПром по материалам Steelland

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