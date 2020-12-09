"Укроборонпром" за 11 месяцев этого года выполнил государственный оборонный заказ на 99%

На сегодня в рамках нынешнего госзаказа выполняются 256 контрактов на сумму более 13 млрд грн для четырех государственных заказчиков.

"Укроборонпром" за 11 месяцев этого года выполнил государственный оборонный заказ на 99%
Фото: Укроборонпром

За 11 месяцев 2020 года предприятия Государственного концерна “Укроборонпром” выполнили контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) на 99%.

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Несмотря на задержку в финансировании ГОЗ более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась только во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантинными мерами, на конец года ожидается 100% выполнение плана по государственному оборонному заказу", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба "Укроборонпрома"

В "Укроборонпроме" отметили, что на сегодняшний день в рамках нынешнего ГОЗ выполняются 256 контрактов на сумму более 13 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Минобороны. В частности, 50 контрактов заключено по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 16 - по разработке ВВТ, 190 - по ремонту и восстановлению ВВТ.

"53 контракта в рамках гособоронзаказа выполняются с опережением графика. По состоянию на ноябрь 2020 года к выполнению государственного оборонного заказа привлечены 46 предприятий, входящих в состав Укроборонпрома", - отметили в ГК.

Фото: пресс-служба "Укроборонпрома"

В "Укроборонпроме" добавили, что заказчики уже получили 3 950 новых, модернизированных и отремонтированных единиц ВВТ, из которых 2 591 - ракетно-артиллерийское вооружение; 715 - радиолокационные станции ПВО, средства связи, радиоборьбы и навигации; 587 - бронетанковая техника; 47 - авиационная техника и оборудование; 10 - военно-морская техника. Кроме того, предприятия Укроборонпрома отремонтировали и передали 1 303 единицы двигателей и комплектующих.

Фото: пресс-служба "Укроборонпрома"

До конца 2020 года ожидается заключение государственных контрактов с Минобороны еще на 6,5 млрд грн со сроками их выполнения в 2021 году.

В этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров - 10%, и частных производителей - 54%.

Напомним, в 2021 году планируется, что государственный концерн "Укроборонпром" прекратит существование. Вместо него образуют холдинговые компании.

"Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков", - заявил глава концерна Юрий Гусев.

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