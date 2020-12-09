Одному из крупнейших банков Израиля не удалось избежать суда с ПриватБанком в рамках иска к Коломойскому

Окружной суд Тель-Авива не позволил одному из крупнейших израильских банков "Дисконт" избежать суда с ПриватБанком.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка в среду.

В декабре 2019 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка. Иск касается вывода из ПриватБанка по меньшей мере 600 млн долларов в период 2007-2011 годов и размещение их на счетах в банке "Дисконт".

ПриватБанк считает, что "Дисконт" способствовал этой схеме, разрешив "очевидно мошеннические перечисления".

"Дисконт" пытался избежать судебного разбирательства, попросив суд или отклонить иск, или остановить его рассмотрение до принятия решений по делам по искам, поданным ПриватБанком в Англии и США .

Но 7 декабря 2020 года судья Окружного суда Тель-Авива отклонил ходатайство "Дисконта" в полном объеме. Это значит, что исковые требования ПриватБанка к "Дисконту" должны стать предметом полноценного судебного разбирательства.

Теперь "Дисконт" должен подать возражения против иска ПриватБанка, чего он до сих пор пытался избежать, и объяснить обстоятельства зачисления на счет денег из ПриватБанка.

Напомним, что ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Правительство национализировало ПриватБанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Сейчас стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом.