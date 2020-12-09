НБУ впервые за 4 недели вышел на межбанк с покупкой доллара

Сегодня, 9 декабря, Национальный банк впервые за последние четыре недели вышел на межбанк с покупкой доллара. Об этом «Минфину» рассказал казначей одного из банков.

Фото: fdlx.com

Ход торгов на межбанке

«Рынок рухнул до 28,015-28,025 грн/$, вот он и вышел поддержать уровень 28,0 грн/$. Чтобы межбанк не ушел на 27,90 грн/$», – подчеркнул эксперт.

НБУ поставил курс выкупа на уровне 28,01 грн/$.

По одной из версий, значительное предложение валюты на рынке связано со вчерашним аукционом по размещению ОВГЗ. Якобы именно нерезиденты вчера выкупили все длинные выпуски бумаг и теперь им нужна гривна, чтобы рассчитаться по этим бумагам.

В течение недели 2-6 ноября 2020 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $70 млн, а купил $41 млн.

Ранее на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов во вторник, 8 декабря, привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения ОВГЗ)

Результаты этого аукциона стали одними из крупнейших в 2020 году и по достаточно высоким ставкам.