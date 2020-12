Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению на территории Украины акции ряда крупных мировых компаний. Об этом стало известно по результатам заседания комиссии от 8 декабря, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: zn.ua

Какие акции допустили

К обращению в Украине допущены акции Facebook Inc, Tesla Inc, Netflix Inc, Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices (крупный производитель микросхем и карт памяти).

Также Нацкомиссия допустила к обращению инвестпаи инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust SM.

Напомним