НБУ исключил три финкомпании из реестра

Нацбанк исключил из Гоcреестра финансовых учреждений три финансовых учреждения — ООО «Финансовая компания «Кредит эксперт», ООО «Бизнес инвестиций и сбережений» и ООО «Финансовая компания «Финроял» — на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ исключил три финкомпании из реестра
Фото: bank.gov.ua

Решение комитета

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 4 декабря 2020.

«Кредит эксперт» — имела две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и услуг по факторингу. Национальный банк аннулировал лицензии на основании заявления учреждения.

По состоянию на 30 сентября 2020 года объем активов этой финкомпании составил 15,9 млн грн или 0,01% от общего объема активов финансовых компаний.

«Финроял» — имела четыре лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, услуг по факторингу, финансового лизинга, а также предоставление гарантий и поручительств.

По состоянию на 30 сентября 2020 года объем активов этой финкомпании составил 2,7 млрд грн или 1,4% от общего объема активов финансовых компаний.

«Бизнес инвестиций и сбережений» — имела одну лицензию — на предоставление услуг по факторингу.

По состоянию на 30 сентября 2020 объем активов этой финкомпании составил 38,2 млн грн или 0,01% от общего объема активов финансовых компаний.

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