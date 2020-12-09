Украинский стартап Reface привлек многомилионные инвестиции

Украинский стартап Reface привлек $5,5 млн инвестиций в сид-раунде. Об этом пишет AIN.ua со ссылкой на пресс-службу Reface.

Фото: ain.ua

Кто инвестор

Инвесторами выступили американский венчурный фонд Andreessen Horowitz и другие бизнес-ангелы.

Куда потратят инвестиции

Привлеченные инвестиции в компании собираются вложить в первую социальную платформу, которая будет персонализировать контент с помощью машинного обучения.

Благодаря инвестициям Reface собирается подписать контракты с музыкальными лейблами, киностудиями и знаменитостями.

«Финансирование позволит нам поддержать и ускорить темпы роста, расширить возможности команды новыми талантами и усовершенствовать технологию. Сейчас мы работаем над инструментом распознавания синтезированных видео, чтобы гарантировать ответственное пользование нашей технологии», – заявил Денис Дмитренко, сооснователь Reface.

Что известно о Reface

Первую версию приложения по замене лиц на видео запустили в январе 2020 года, оно называлось Doublicat.

Позже его переименовали в Reface, и уже в августе приложение заняло первое место в американском AppStore, обогнав TikTok и Instagram. С момента запуска в январе его загрузили 70 миллионов раз, им воспользовались многие американские звезды.